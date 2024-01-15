Суд взыскал с Надеждинского металлургического завода 2,5 млн рублей компенсации за травму работника на производстве

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Серовский районный суд принял сторону прокуратуры и взыскал с Надеждинского металлургического завода (входит в состав УГМК) 2 млн руб. компенсации в пользу получившего травму сотрудника и 500 тыс. руб. в пользу его жены. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



«25 декабря 2021 года при выполнении работ по отгрузке металлопроката в железнодорожный вагон, связка металлопроката весом 4,63 т скатилась в направлении заявителя, придавив ему левую ногу. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где в последствии произведена ампутация культи левой стопы», — описывается ЧП в сообщении ведомства.



Пострадавший получил III группу инвалидности, утратив профессиональную трудоспособность на 60%. Травма была признана тяжкой.



В ходе судебного заседания прокурор присоединился к требованию истца возместить ему моральный ущерб в размере 2 млн руб. Также 500 тыс. руб. компенсации потребовала жена пострадавшего. Суд удовлетворил требование.