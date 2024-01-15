УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
15.01.2024

Суд взыскал с Надеждинского металлургического завода 2,5 млн рублей компенсации за травму работника на производстве

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Серовский районный суд принял сторону прокуратуры и взыскал с Надеждинского металлургического завода (входит в состав УГМК) 2 млн руб. компенсации в пользу получившего травму сотрудника и 500 тыс. руб. в пользу его жены. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

«25 декабря 2021 года при выполнении работ по отгрузке металлопроката в железнодорожный вагон, связка металлопроката весом 4,63 т скатилась в направлении заявителя, придавив ему левую ногу. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где в последствии произведена ампутация культи левой стопы», — описывается ЧП в сообщении ведомства.

Пострадавший получил III группу инвалидности, утратив профессиональную трудоспособность на 60%. Травма была признана тяжкой.

В ходе судебного заседания прокурор присоединился к требованию истца возместить ему моральный ущерб в размере 2 млн руб. Также 500 тыс. руб. компенсации потребовала жена пострадавшего. Суд удовлетворил требование.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.11.2022 Свердловчанин получит от РЖД 2 млн рублей в качестве компенсации за несчастный случай

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Свердловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, обязав выплатить ...

14.02.2022 Свердловчанин отсудил у компании «Юпитер-НТ» 600 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за травмы на производстве

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила присудил свердловчанину компенсацию ...

13.01.2021 Серовский завод ферросплавов выплатит более 600 тыс. рублей сотруднику, получившему травму на производстве

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. АО «Серовский завод ферросплавов» выплатит более 600 тыс. руб. сотруднику, который ...

20.03.2018 Работник предприятия УГМК в Ревде взыскал с работодателя 270 тыс. рублей за травму на производстве

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. Работник ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в УГМК) через суд взыскал с ...

14.10.2010 Тюменский суд взыскал с ООО «Производственная фирма «Ирбис» 400 тыс. рублей в счет компенсации травмированному работнику

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2010. 13 октября текущего года Ленинский районный суд г. Тюмени удовлетворил иск прокуратуры ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (235)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18