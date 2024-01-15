Суд взыскал с Надеждинского металлургического завода 2,5 млн рублей компенсации за травму работника на производстве

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Свердловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, обязав выплатить ...14.02.2022 Свердловчанин отсудил у компании «Юпитер-НТ» 600 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за травмы на производстве
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила присудил свердловчанину компенсацию ...13.01.2021 Серовский завод ферросплавов выплатит более 600 тыс. рублей сотруднику, получившему травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. АО «Серовский завод ферросплавов» выплатит более 600 тыс. руб. сотруднику, который ...20.03.2018 Работник предприятия УГМК в Ревде взыскал с работодателя 270 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. Работник ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в УГМК) через суд взыскал с ...14.10.2010 Тюменский суд взыскал с ООО «Производственная фирма «Ирбис» 400 тыс. рублей в счет компенсации травмированному работнику
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2010. 13 октября текущего года Ленинский районный суд г. Тюмени удовлетворил иск прокуратуры ...