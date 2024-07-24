В Каменске-Уральском построят аквакомплекс с термальными источниками и бассейнами

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. В Нижнем Тагиле предприятие «Трубопромышленная компания Тагильская Сталь» до конца 2026 ...18.07.2024 В Свердловской области построят три придорожных отеля уровня «три звезды» за 600 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В Свердловской области появится три придорожных отеля на 49 номеров каждый с уровнем ...28.02.2023 В шести муниципалитетах Свердловской области стартовала модернизация объектов ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Екатеринбурге, Арамили, Каменске-Уральском, Реже, Первоуральске и Сысерти в ближайшие ...19.03.2019 Назначен руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. Руководителем Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области назначен ...22.11.2013 В районе Академический построят детский сад на 300 мест
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2013. В районе Академический построят детский сад, который сможет принять 300 воспитанников, ...