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Вчера, 17:38

В Каменске-Уральском построят аквакомплекс с термальными источниками и бассейнами

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области при участии Агентства по привлечению инвестиций построят аквакомплекс с термальными источниками и бассейнами. Новый объект в Каменске-Уральском возведут владельцы местного отеля Green Hall. Для реализации проекта потребуется 505 млн руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Планируется, что комплекс площадью 1,5 га построят в пешей доступности от центра города, в непосредственной близости от железнодорожной станции и автовокзала, что позволит привлечь гостей из близлежащих поселков и городов, а также развивать внутренний туризм.

«Комплексу присвоен статус объекта социально-культурного назначения. Благодаря этой мере господдержки застройщик получил земельный участок в аренду без проведения торгов. Оформить документы для этого помогли специалисты Агентства по привлечению инвестиций», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По предварительным оценкам, комплекс сможет одновременно принимать 400 посетителей. Открыть комплекс застройщик планирует уже в I квартале 2027 года. Здесь будут созданы порядка 100 рабочих мест.
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