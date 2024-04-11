В Свердловской области благодаря капремонту дороги Савина Горка — Ис — Косья вырос поток туристов на гору Качканар

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства ...29.05.2023 Дороги продолжаются
Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...04.05.2023 В Свердловской области за летний сезон отремонтируют 208 км региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В новом дорожном сезоне в Свердловской области будет отремонтировано 208 км ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...