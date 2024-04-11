УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:40

В Свердловской области благодаря капремонту дороги Савина Горка — Ис — Косья вырос поток туристов на гору Качканар

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области благодаря капитальному ремонту дороги Савина Горка — Ис — Косья улучшилась транспортная доступность горы Качканар для туристов. Ремонт трассы был проведен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает департамент информационной политики региона.

Общая протяженность обновленных участков дороги составила 15 км. На двух отрезках трассы — с 10 по 17 км и с 18 по 27 км — подрядчики заменили 96 тыс. кв. м верхних слоев дорожного покрытия. Дорожники также установили знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесли разметку. Сейчас идет процедура по вводу автодороги в эксплуатацию.

Отметим, что дорога Савина Горка — Ис — Косья расположена в Качканарском городском округе и ведет к поселку, из которого стартует пешеходный трек по горе Качканар. Капитальный ремонт дороги проводился по просьбе жителей поселков Косья и Ис. Он находился под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

Специалист по туризму администрации Качканарского городского округа Егор Драничников отметил, что благодаря ремонту автодороги уже в этом сезоне кратно возрос турпоток на гору Качканар. Кроме того, по мнению представителей туристической отрасли, капитальный ремонт дороги позитивно скажется на развитии проекта «Промышленный туризм» в Качканаре.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.04.2024 Минтранс Свердловской области за три года отремонтирует свыше 400 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства ...

29.05.2023 Дороги продолжаются

Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...

24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...

04.05.2023 В Свердловской области за летний сезон отремонтируют 208 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В новом дорожном сезоне в Свердловской области будет отремонтировано 208 км ...

27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...

Популярные новости
Вчера, 17:32Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
Архив новостей
Сентябрь 2024 (592)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18