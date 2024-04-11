В Свердловской области благодаря капремонту дороги Савина Горка — Ис — Косья вырос поток туристов на гору Качканар

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области благодаря капитальному ремонту дороги Савина Горка — Ис — Косья улучшилась транспортная доступность горы Качканар для туристов. Ремонт трассы был проведен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает департамент информационной политики региона.



Общая протяженность обновленных участков дороги составила 15 км. На двух отрезках трассы — с 10 по 17 км и с 18 по 27 км — подрядчики заменили 96 тыс. кв. м верхних слоев дорожного покрытия. Дорожники также установили знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесли разметку. Сейчас идет процедура по вводу автодороги в эксплуатацию.



Отметим, что дорога Савина Горка — Ис — Косья расположена в Качканарском городском округе и ведет к поселку, из которого стартует пешеходный трек по горе Качканар. Капитальный ремонт дороги проводился по просьбе жителей поселков Косья и Ис. Он находился под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.



Специалист по туризму администрации Качканарского городского округа Егор Драничников отметил, что благодаря ремонту автодороги уже в этом сезоне кратно возрос турпоток на гору Качканар. Кроме того, по мнению представителей туристической отрасли, капитальный ремонт дороги позитивно скажется на развитии проекта «Промышленный туризм» в Качканаре.