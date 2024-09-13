Гордума Екатеринбурга приняла решение об увеличении выплат почетным гражданам города

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил внести изменение в положение о присвоении ...24.10.2023 Дума Екатеринбурга присвоила звание почетного гражданина города председателю Уральской ТПП Андрею Беседину
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Председателю Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП) Андрею Беседину ...18.11.2020 Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий стал почетным гражданином Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому присвоено звание «Почетный гражданин ...11.08.2020 Главный эпидемиолог Екатеринбурга удостоен звания почетного гражданина города
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Депутаты Екатеринбургской городской думы на сегодняшнем заседании присвоили главному ...14.08.2013 Трое жителей Екатеринбурга стали почетными гражданами города
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Сегодня в ходе заседания комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города ...