Гордума Екатеринбурга приняла решение об увеличении выплат почетным гражданам города

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил внести изменение в положение о присвоении ...

Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий стал почетным гражданином Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Депутаты Екатеринбургской городской думы на сегодняшнем заседании присвоили главному ...

Трое жителей Екатеринбурга стали почетными гражданами города

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Сегодня в ходе заседания комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города ...