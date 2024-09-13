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Сегодня, 17:20

Гордума Екатеринбурга приняла решение об увеличении выплат почетным гражданам города

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Депутаты городской думы Екатеринбурга на очередном заседании приняли решение о повышении выплат для почетных граждан города. Об этом сообщается на сайте гордумы.

На данный момент почетные граждане города Екатеринбурга получают двукратный прожиточный минимум. Депутаты проголосовали, чтобы увеличить размер выплаты до трехкратного прожиточного минимума, установленного правительством Свердловской области в расчете на душу населения региона на 2025 год.

Директор департамента финансов администрации города Екатеринбурга Анна Турунцева на заседании подчеркнула, что на региональном уровне выплаты почетным гражданам Свердловской области также будут проиндексированы.

С предложением внести изменения в положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» ранее выступил глава города Алексей Орлов.

Отметим, что звание почетный гражданин города Екатеринбурга является одной из самых высоких муниципальных наград. Его присваивают за особые заслуги и достижения. За всю историю уральской столицы общественное признание получили уже 102 человека. Среди почетных граждан Екатеринбурга Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, Яков Силин, Андрей Симановский, Павел Дацюк, Александр Новиков, Игорь Алтушкин, Дмитрий Пумпянский, Андрей Козицын. Полный перечень лауреатов можно найти в специальном разделе официального портала Екатеринбурга.
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