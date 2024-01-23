Власти Екатеринбурга намерены увеличить размер выплат почетным горожанам

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил 11 членов ...18.11.2020 Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий стал почетным гражданином Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому присвоено звание «Почетный гражданин ...05.12.2018 Создан комитет по празднованию 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Опубликован состав комитета по празднованию 300-летия основания Екатеринбурга. ...21.12.2015 Власти Свердловской области опровергли собственное сообщение о задержке выплат пособий многодетным семьям
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2015. Власти Свердловской области опровергли собственное сообщение о задержке выплат пособий ...14.08.2013 Трое жителей Екатеринбурга стали почетными гражданами города
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Сегодня в ходе заседания комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города ...