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Сегодня, 17:42

Власти Екатеринбурга намерены увеличить размер выплат почетным горожанам

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил внести изменение в положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Документ предполагает увеличение размера ежемесячной денежной выплаты людям, удостоенным этого статуса, с двукратной до трехкратной величины прожиточного минимума, установленной правительством Свердловской области в расчете на душу населения региона на 2025 год.

Напомним, что почетными горожанами Екатеринбурга являются в том числе Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, Яков Силин, Андрей Симановский, Павел Дацюк, Александр Новиков, Игорь Алтушкин, Дмитрий Пумпянский, Андрей Козицын. Полный перечень лауреатов можно найти в специальном разделе официального портала Екатеринбурга.
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