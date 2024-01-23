Власти Екатеринбурга намерены увеличить размер выплат почетным горожанам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил свою часть Общественной палаты

Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий стал почетным гражданином Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Опубликован состав комитета по празднованию 300-летия основания Екатеринбурга. ...

Создан комитет по празднованию 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2015. Власти Свердловской области опровергли собственное сообщение о задержке выплат пособий ...

Власти Свердловской области опровергли собственное сообщение о задержке выплат пособий многодетным семьям

Трое жителей Екатеринбурга стали почетными гражданами города

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Сегодня в ходе заседания комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города ...