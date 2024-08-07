В I полугодии 2024 года средние зарплатные предложения в Свердловской области выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В I полугодии 2024 года средние зарплатные предложения в вакансиях, размещенных в Свердловской области, увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в исследовании Авито.Работа.



«Для привлечения кандидатов компании продолжают повышать зарплатные предложения, но темпы роста становятся более умеренными. В Свердловской области в I полугодии 2024 года средняя предлагаемая зарплата достигла 64 тыс. 087 руб. в месяц при полной занятости. Год к году увеличение размера зарплатных предложений составило 13%», — говорится в отчете аналитиков.



Кроме того, эксперты отмечают, что за первые шесть месяцев текущего года спрос работодателей на кадры в Свердловской области вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным департамента по труду и занятости населения Среднего Урала, уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,45%.



Аналитики также отметили, что в первой половине года в регионе на 93% год к году увеличилось количество вакансий для соискателей без опыта и специальных навыков.



Также в исследовании сообщается, что за последний год 54% жителей Екатеринбурга искали новые карьерные возможности. При этом каждый пятый респондент (22%) рассматривает предложения, которые подразумевают переезд в другой регион России. А при поиске работы наиболее важными факторами кандидаты столицы Урала считают размер зарплаты (84%), гибкие условия — свободный график, выбор удаленного формата (44%) и подробное описание условий и обязанностей на рабочем месте (44%).