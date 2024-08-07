В I полугодии 2024 года средние зарплатные предложения в Свердловской области выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В июле — начале августа средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в Свердловской ...29.07.2024 Число вакансий в сфере розничной торговли на Среднем Урале в I полугодии выросло на 54%
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Свердловской области в I полугодии 2024 года количество открытых вакансий в сфере ...10.04.2024 На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%
В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте 2024 года выросли на 7% по ...10.04.2024 На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте ...07.09.2023 В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Екатеринбурге в начале осени в 1,9 раза выросло число вакансий для работников ...