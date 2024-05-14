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Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда в УрФО

УрБК, Москва, 24.09.2024. Владимира Якушева освободили от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сказано в документе.

Напомнив, что В. Якушев стал полпредом президента в УрФО в 2020 году, сменив своего предшественника Николая Цуканова.
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