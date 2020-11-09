Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Владимира Якушева на должности полпреда по УрФО

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе ...09.11.2020 Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку руководителей Минтранса и Минприроды
УрБК, Москва, 09.11.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал указы об отставке министра транспорта РФ Евгения Дитриха ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в ...26.06.2018 Николай Цуканов назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе
УрБК, Москва, 26.06.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении Николая Цуканова на должность ...08.07.2013 Заместитель полпреда президента в УрФО Андрей Колядин ушел в отставку
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2013. Заместитель полпреда президента в УрФО Андрей Колядин перешел на работу в Объединенную ...