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Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Владимира Якушева на должности полпреда по УрФО

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении руководства подразделениями администрации главы государства. В частности, были продлены полномочия полпреда президента по Уральскому федеральному округу Владимира Якушева.

Владимир Якушев стал полномочным представителем главы государства по УрФО в ноябре 2020 года. До этого он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Также свои посты сохранили остальные полномочные представители президента в других федеральных округах РФ.
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