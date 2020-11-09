Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда в УрФО

Владимира Якушева освободили от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС со ссылкой на документ.



«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сказано в документе.



Напомнив, что В. Якушев стал полпредом президента в УрФО в 2020 году, сменив своего предшественника Николая Цуканова.