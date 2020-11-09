Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда в УрФО

УрБК, Москва, 24.09.2024. Владимира Якушева освободили от должности полномочного представителя президента в Уральском ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в ...26.06.2018 Николай Цуканов назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе
УрБК, Москва, 26.06.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении Николая Цуканова на должность ...01.12.2009 Заместители полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Крупкин и Борис Кириллов освобождены от занимаемых должностей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2009. Руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин освободил от занимаемой ...