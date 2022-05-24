К ноябрю 2023 года в УрФО было сдано 7,4 млн кв. метров жилья

По состоянию на 23 мая в службах занятости регионов Уральского федерального округа (УрФО) официально зарегистрированы ...24.05.2022 В УрФО официально зарегистрированы более 51 тыс. безработных
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. По состоянию на 23 мая в службах занятости регионов Уральского федерального округа ...18.05.2022 Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал решить проблему обманутых дольщиков до 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...31.03.2022 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о необходимости снизить административное давление на бизнес
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...06.10.2021 Владимир Якушев: В УрФО заняты почти 95% коек в «ковидных» стационарах
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В стационарах, выделенных на лечение пациентов с COVID-19, Уральского федерального ...