К ноябрю 2023 года в УрФО было сдано 7,4 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. К началу ноября 2023 года на территории Уральского федерального округа (УрФО) было введено почти 7 млн 400 тыс. кв. м. жилья. Динамика ввода жилья в округе опережает общероссийскую, отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.



Эти данные он привел в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы от субъектов УрФО. Также В. Якушев отметил, что по росту оборота розничной торговли округ занимает первое место в России.



«Экономика регионов УрФО в текущем году продемонстрировала свою устойчивость. Мы полностью адаптировались. Сейчас важно продолжать работать над формированием технологического суверенитета и перенастраивать рынки сбыта», — цитирует В. Якушева пресс-служба полномочного представителя.