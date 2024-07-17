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Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в РФ впервые за четыре года превысила 21%

УрБК, Москва,24.09.2024. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках РФ впервые с начала 2020 года превысила 21% годовых. На первичном рынке она достигла 21,28%, на вторичном — 21,3%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Год назад ставки на «первичке» составляли 14,21% годовых, на «вторичке» — 14,45%.

Эксперты отмечают, что кредитные организации ухудшают неценовые параметры ипотечных кредитов (в частности, увеличивается сумма первоначального взноса и снижаются дисконты). Также они считают, что на фоне роста ключевой ставки ипотечный бизнес может потерять свою привлекательность для отдельных игроков.
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