Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в РФ впервые за четыре года превысила 21%

Материалы по теме

Средний размер ставок по ипотеке в крупных банках РФ вырос до 20%

В середине июля средние ставки по ипотеке в крупнейших банках РФ приблизились к отметке в 20% годовых. Об этом сообщает ...

Средний размер ставок по ипотеке в крупных банках РФ вырос до 20%

УрБК, Москва, 17.07.2024. В середине июля средние ставки по ипотеке в крупнейших банках РФ приблизились к отметке в 20% ...

Средневзвешенная ставка по ипотеке в крупнейших банках РФ снизилась до 9,2%

Средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-15 крупнейших банках РФ снизилась до 9,2%. Об этом говорится в совместном ...

Средневзвешенная ставка по ипотеке в крупнейших банках РФ снизилась до 9,2%

УрБК, Москва, 15.11.2019. Средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-15 крупнейших банках РФ снизилась до 9,2%. Об этом ...

Минстрой обеспокоен повышением средневзвешенной ставки по ипотеке в России

Министерство строительства и ЖКХ РФ обеспокоено тем, что ряд банков пересматривает ставки по ипотеке в сторону ...