На ММК началась модернизация оборудования в агломерационном цехе для улучшения экологической обстановки в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 17.03.2023. Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в природоохранную ...15.03.2022 На ММК началась замена агломашин
УрБК, Магнитогорск, 15.03.2022. В агломерационном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) ведутся ...09.02.2021 ММК проводит плановую реконструкцию сероулавливающей установки в аглоцехе горно-обогатительного производства
УрБК, Магнитогорск, 09.02.2021. В аглоцехе горно-обогатительного производства ПАО «Магнитогорский металлургический ...19.05.2020 Руководство ММК предоставит медикам Магнитогорска 30 тысяч масок
УрБК, Магнитогорск, 19.05.2020. Руководство Магнитогорского металлургического комбината приняло решение направить 30 ...05.09.2019 Минприроды подтвердило эффективность программы ММК по улучшению качества атмосферного воздуха в Магнитогорске
УрБК, Магнитогорск, 05.09.2019. Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка городов с наиболее загрязненным ...