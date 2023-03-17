На ММК началась модернизация оборудования в агломерационном цехе для улучшения экологической обстановки в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 24.09.2024. В агломерационном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начался демонтаж первой и второй поглотительных систем сероулавливающих установок (СУУ) одной из трех аглофабрик комбината. Модернизация производства ведется в рамках экологической программы, сообщает пресс-служба предприятия.



Агломерационное производство ММК с начала 2000-х годов проходит глубокую и последовательную модернизацию. Главной ее задачей является усовершенствование технологии получения агломерата и максимальное снижения вредных выбросов в атмосферу для улучшения экологических показателей в городе.



Так, в мае 2023 года ММК уже завершил реконструкцию четырех агломашин аглофабрики №3. Благодаря этому весь аглогаз стал забираться с запасом на поглотительные системы СУУ-3. На данный момент в работе задействовано пять систем из восьми.