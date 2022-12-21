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Власти Екатеринбурга подвели промежуточные итоги по реализации программ благоустройства города

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, на сегодняшний день полностью завершен ремонт на 24 участках дорог из 31 запланированного общей площадью почти 417 тыс. кв. м (85% от общего объема ремонта). Также отремонтировано более 73 тыс. кв. м тротуаров (73% от общего объема).

Построены и реконструированы сети уличного освещения на восьми объектах общей протяженностью почти 6 км. Продолжается реализация программы обеспечения сетью уличного освещения отдаленных территорий и частного сектора во взаимодействии с ПАО «Россети Урал». В 2024 году освещено почти 6 км улиц в поселке Медный-2, около 3 км в микрорайоне Калиновский и 4,4 км в поселке Европейский. Специалисты МБУ «Горсвет» в сумме модернизировали более 24 километров сетей уличного освещения в поселках Шувакиш, Семь Ключей и на улице Крауля.

Специалисты МСАУ «Екатеринбургское лесничество» провели работы по лесовосстановлению на площади 14,52 га, высадив более 29 тыс. саженцев хвойных пород деревьев. Кроме того, службы благоустройства города создали цветочное оформление территорий уральской столицы общей площадью 5,5 га.
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