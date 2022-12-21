Власти Екатеринбурга подвели промежуточные итоги по реализации программ благоустройства города

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проконтролировал ход работ по развитию сети уличного ...08.12.2022 Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» провели освещение в отдаленных районах города
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» и администрация города совместно ...22.06.2020 В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...16.10.2015 В Екатеринбурге в сентябре отремонтировали 24 опоры освещения
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2015. В сентябре 2015 года специалисты по заданию комитета благоустройства администрации ...22.11.2013 В Екатеринбурге утвердили программу развития уличного освещения до 2016 года
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении муниципальной программы ...