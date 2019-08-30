В России с 1 ноября отменят комиссии при оплате штрафов через СБП

Банк России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при ...30.08.2019 Максимальная комиссия для предприятий в Системе быстрых платежей составит 0,7%
УрБК, Москва, 30.08.2019. Банк России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с ...13.11.2018 В России в 2019 году планируется ввести упрощенную систему оплаты штрафов за нарушение ПДД
УрБК, Москва, 13.11.2018. В 2019 году планируется ввести упрощенную систему оплаты штрафов за нарушение правил ...23.07.2010 Правительство РФ планирует провести переговоры с сотовыми операторами об оплате налогов и штрафов ГИБДД через телефон
По информации «Lenta.ru», с крупнейшими сотовыми операторами РФ российское правительство собирается договориться о ...02.06.2009 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» предоставило возможность оплаты административных штрафов ГИБДД через систему «Телебанк»
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2009. С 1 июня 2009 года ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» предоставляет ...