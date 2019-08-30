В России с 1 ноября отменят комиссии при оплате штрафов через СБП

УрБК, Москва, 20.09.2024. В России отменят комиссии при оплате штрафов и других платежей в пользу государства через Систему быстрых платежей (СБП), сообщается в официальном Телеграм-канале Центробанка.



Нововведение коснется оплаты налогов, штрафов, услуг образовательных учреждений (детсадов, кружков, секций). Уточняется, что новое правило начнет действовать с 1 ноября.



«Сейчас через СБП уже можно оплачивать начисления в бюджет. Например, это касается штрафов за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив возможность оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг», — говорится в сообщении.