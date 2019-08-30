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Сегодня, 15:14

В России с 1 ноября отменят комиссии при оплате штрафов через СБП

В России отменят комиссии при оплате штрафов и других платежей в пользу государства через Систему быстрых платежей (СБП), сообщается в официальном Телеграм-канале Центробанка.

Нововведение коснется оплаты налогов, штрафов, услуг образовательных учреждений (детсадов, кружков, секций). Уточняется, что новое правило начнет действовать с 1 ноября.

«Сейчас через СБП уже можно оплачивать начисления в бюджет. Например, это касается штрафов за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив возможность оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг», — говорится в сообщении.
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