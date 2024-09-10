В Екатеринбурге в рамках КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской построят новые жилые дома

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в рамках комплексного развития территории (КРТ) ...02.08.2024 В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий будет построено 12 новых детских садов на 1,4 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 12 ...06.05.2024 В Екатеринбурге для КРТ выбрали два участка площадью 13,3 и 4,1 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге были выбраны ...26.12.2023 В рамках программы КРТ будут перестроены еще два квартала Екатеринбурга площадью 61,7 тысяч кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ) будут ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...