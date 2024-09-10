В Екатеринбурге в рамках КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской построят новые жилые дома

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на участке площадью 4 тыс. м в районе улиц Московской и Гурзуфской могут построить новые жилые дома. Глава города Алексей Орлов подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Известно, что на этом участке в 1953 году были построены два дома. В рамках КРТ на их месте планируют построить новые жилые здания. Кроме того, документ предусматривает ремонт помещений детсада № 33. После восстановления здания будет увеличено число мест для детей. Территорию будущего двора озеленят. Также построят спортивные и детские площадки. На реализацию проекта отвели пять лет.



Напомним, что администрация Екатеринбурга развивает активно программу КРТ. Екатеринбуржцев переселяют из аварийного жилья в новые дома. Территорию ветхих домов девелоперы застраивают новыми зданиями, где также располагаются социально-значимые объекты.



Отметим, что программа КРТ реализуется в городе с 2022 года. За это время Екатеринбург реализовал семь проектов жилой застройки, четыре — нежилой.