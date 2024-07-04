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В Екатеринбурге вторая очередь кампуса УрФУ готова на 45%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга на 45% завершено строительство второй очереди кампуса УрФУ. В студенческом городке возводят новые здания Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ и СУНЦа, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Строительство было начато по инициативе губернатора Евгений Куйвашева в рамках национального проекта «Наука и университеты».

«Кампус УрФУ — это не только развитие системы высшего образования или подготовки кадров для флагманских отраслей экономики, но и настоящая точка роста для района Новокольцовский. Благодаря федеральной поддержке здесь построена современная улично-дорожная сеть. Возведены общежития, общественный центр, спортивные объекты. Такой комплексный подход помогает нам увеличивать объемы жилого строительства и достигать целей национального проекта «Жилье и городская среда», — сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Благодаря протекции губернатора на строительство кампуса из федерального бюджета было выделено 20 млрд руб. Планируется, что все три объекта общей площадью 100 тыс. кв. м будут сданы в ноябре 2025 года.

Сейчас на строительной площадке работает более 1 тыс. человек. В зданиях уже выполняется отделка помещений, ведутся кровельные работы, устройство фасадов. Тепловой контур всех зданий будет закрыт этой осенью, после чего начнется активная фаза монтажа внутренних инженерных систем.
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