В Екатеринбурге вторая очередь кампуса УрФУ готова на 45%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Екатеринбурге строительство новых зданий Института экономики и управления, Института ...11.07.2023 В Екатеринбурге началось строительство второй очереди нового кампуса УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге началось строительство здания института радиоэлектроники и ...07.07.2023 В Екатеринбурге стартовала подготовка строительной площадки нового кампуса на базе УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге началась подготовка площадки для строительства нового кампуса на базе ...09.06.2023 Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ...25.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил новые студенческие общежития в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новые студенческие общежития, ...