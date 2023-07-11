Строительство нового кампуса УрФУ в Екатеринбурге завершено на 60%

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге началось строительство здания института радиоэлектроники и ...07.07.2023 В Екатеринбурге стартовала подготовка строительной площадки нового кампуса на базе УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге началась подготовка площадки для строительства нового кампуса на базе ...09.06.2023 Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ...31.03.2014 На строительство первой очереди технопарка «Университетский» потребуется 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. На строительство первой очереди технопарка «Университетский» потребуется потратить ...09.06.2010 Кампус Уральского федерального университета разместится на Шарташе
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2010. Наблюдательный совет УрФУ рассмотрел план строительства кампуса университета на ...