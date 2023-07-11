Строительство нового кампуса УрФУ в Екатеринбурге завершено на 60%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Екатеринбурге строительство новых зданий Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ и СУНЦа в составе кампуса мирового уровня УрФУ — завершено на 60%, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Напомним, что инициатива по созданию кампуса в регионе принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.



По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, строительство новых объектов идет строго по графику. На площадках трудятся более 700 человек



«На объектах завершены работы по устройству фундамента, возводятся монолитные конструкции второго, третьего и четвертого этажей. В здании Института радиоэлектроники и информационных технологий стартовали работы по утеплению фасада и устройству кровли, на площадке СУНЦа уже приступили к благоустройству территории. Тепловой контур на всех объектах планируется закрыть к началу нового отопительного сезона», — заявил Т. Уфимцев.



Отметим, что в настоящее время комплекс кампуса состоит из пяти общежитий на 8 тыс. 530 мест, общественного и медицинского центров, спортивной инфраструктуры, а также улично-дорожной сети.



Вторая очередь кампуса также предполагает наличие рекреационных и спортивных зон, благоустройство территории и расширение транспортной доступности. Планируется, что все три новых учебных корпуса будут сданы одномоментно в ноябре 2025 года.