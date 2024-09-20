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Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву представили макет кампуса УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе посещения выставки 100+ Technobuild осмотрел макет кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге. Он размещен на стенде компании «Синара-Девелопмент», сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

На макете представлены Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ), а также уже построенная инфраструктура: общежития, общественный и медицинский центры, спортивные объекты.

Микрорайон площадью 620 га является примером комплексного освоения территорий. В середине августа в новом кампусе УрФУ строители приступили к возведению каркаса третьего этажа здания Института экономики и управления.

Срок сдачи объекта — IV квартал 2025 года, все работы проходят в сжатые сроки и требуют от участников строительства большого опыта в возведении крупных объектов федерального и регионального уровней. Строительные работы на площадке выполняет компания «Атомстройкомплекс».

Добавим, что университетский кампус в Новокольцовском микрорайоне возводят в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Здесь уже сданы общежития для студентов УрФУ, в непосредственной близости построен Дворец водных видов спорта — крупнейший и самый современный в России.
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