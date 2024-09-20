Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву представили макет кампуса УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга на 45% завершено строительство второй ...14.08.2024 В новом кампусе Уральского федерального университета строители залили уже более 12 тыс. кубометров бетона
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В новом кампусе Уральского федерального университета возводят каркас третьего этажа ...04.07.2024 Строительство нового кампуса УрФУ в Екатеринбурге завершено на 60%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Екатеринбурге строительство новых зданий Института экономики и управления, Института ...07.07.2023 В Екатеринбурге стартовала подготовка строительной площадки нового кампуса на базе УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге началась подготовка площадки для строительства нового кампуса на базе ...09.06.2023 Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ...