Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву представили макет кампуса УрФУ

Материалы по теме

В Екатеринбурге вторая очередь кампуса УрФУ готова на 45%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга на 45% завершено строительство второй ...

В новом кампусе Уральского федерального университета строители залили уже более 12 тыс. кубометров бетона

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В новом кампусе Уральского федерального университета возводят каркас третьего этажа ...

Строительство нового кампуса УрФУ в Екатеринбурге завершено на 60%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Екатеринбурге строительство новых зданий Института экономики и управления, Института ...

В Екатеринбурге стартовала подготовка строительной площадки нового кампуса на базе УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге началась подготовка площадки для строительства нового кампуса на базе ...

Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ...