В Екатеринбурге началось строительство второй очереди нового кампуса УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге началось строительство здания института радиоэлектроники и информационных технологий, который войдет в структуру нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). Старт работам дали помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Первая очередь кампуса находится на финальной стадии. В нее входят комплекс общежитий на 8,5 тыс. человек, общественный и медицинский центр, спортивное ядро. В августе они будут принимать участников Международного фестиваля студенческого спорта, а затем войдут в структуру УрФУ.



На втором этапе будут построены три новых учебных здания: для института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, института экономики и управления УрФУ и специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ.



«Для того, чтобы не только область, но и вся страна развивалась, нужно давать качественное образование, создавать качественную образовательную среду и использовать самые передовые технологии в образовательных процессах. Мы действуем в формате поручений нашего президента, решения правительства Российской Федерации: все обязательства, которые на себя взяло правительство Свердловской области по финансированию этого проекта, по участию в этом проекте нашего уральского бизнеса, выполнены в полном объеме. Я уверен в надежности компании-подрядчика», — отметил Е. Куйвашев.