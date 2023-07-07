В Екатеринбурге началось строительство второй очереди нового кампуса УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге началась подготовка площадки для строительства нового кампуса на базе ...09.06.2023 Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ...25.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил новые студенческие общежития в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новые студенческие общежития, ...24.05.2017 Коротко о событиях дня
В 10.00 в медиацентре Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург, первый корпус, пр. Ленина, 51) ...24.12.2010 В Екатеринбурге принято решение о создании Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2010. Программу создания и развития первого из нескольких институтов Уральского федерального ...