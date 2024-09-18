Официальный курс доллара США вырос на 1,02 руб., евро — на 1,21 руб.

УрБК, Москва, 19.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 сентября 2024 года. Курс ...18.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 23 коп.
УрБК, Москва, 18.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 сентября 2024 года. Курс ...17.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 17.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2024 года. Курс ...11.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 59 коп.
УрБК, Москва, 11.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2024 года. Курс ...06.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2024 года. Курс ...