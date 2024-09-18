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Сегодня, 09:24

Официальный курс доллара США вырос на 1,02 руб., евро — на 1,21 руб.

УрБК, Москва, 20.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 1,02 руб., до 92,70 руб., евро — на 1,21 руб., до 103,25 руб.
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