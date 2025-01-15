Официальный курс доллара США вырос до 103,44 руб., евро — до 106,25 руб.

УрБК, Москва, 15.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 73 коп., до 103,44 руб., евро — на 1,39 руб., до 106,25 руб.