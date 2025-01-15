Официальный курс доллара США вырос до 103,44 руб., евро — до 106,25 руб.

УрБК, Москва, 14.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2024 года. Курс ...10.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 102,29 руб., евро снизился до 105,09 руб.
УрБК, Москва, 10.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...25.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2024 года. Курс ...19.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2024 года. Курс ...18.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2024 года. Курс ...