В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появился новый арт-объект

В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Мероприятия в честь Дня защиты детей, которые прошли 1 июня в Академическом районе ...