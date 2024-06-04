В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появился новый арт-объект

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Мероприятия в честь Дня защиты детей, которые прошли 1 июня в Академическом районе ...20.05.2024 Почти 2 тыс. выпускников из Академического района Екатеринбурга отметили последний звонок
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Выпускники 9 и 11 классов из Академического района Екатеринбурга отметили последний ...12.10.2023 В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появится многоуровневый паркинг на 500 машино-мест
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В квартале «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга будет построена ...01.11.2021 Новым символом Академического района стала ученая сова
Статую с птицей установили на аллее знаний в пятом квартале ...21.10.2021 В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство нового детского сада и школы
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил строящиеся социальные объекты в Академическом ...