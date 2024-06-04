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В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появился новый арт-объект

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появился новый арт-объект. В прогулочной зоне жилого комплекса установлена авторская инсталляция «Рука художника» от урбаниста Юрия Берестова, сообщает пресс-служба основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

За основу акт-композиции из стеклопластика высотой почти 3,5 м. был взят собирательный образ руки, как главного инструмента творчества художников. Установку арт-объекта произвели специалисты мастер-девелопера территории АО СЗ «РСГ-Академическое».

В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появился новый арт-объект
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«Арт-объект — это отсылка к нескольким ярким художникам, чьи имена известны миру, чьи работы до сих пор вызывают интерес и жаркие споры, чьё творчество не оставляет никого равнодушным. Это Фрида Кало и Диего Ривера — в их картинах, порой, каждый видит то, что хочет видеть сам вне контекста, заложенного ими. Я надеюсь, что этот арт-объект станет символом креативных, творческих, независимых от стереотипов людей, проживающих в Академическом районе», — рассказал главный архитектор проекта Александр Ананьев.

Стоит добавить, что различные творческие объекты присутствуют во всех новых кварталах Академического района. Так, в «Олимпике» расположена детская музыкальная школа, а в соседнем квартале «Элевен» — детская художественная школа, где на занятия по керамике могут ходить не только дети, но и взрослые.
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