Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 19.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 24 коп., до 91,67 руб., евро — на 53 коп., до 102,04 руб.