Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 18.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 сентября 2024 года. Курс ...17.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 17.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2024 года. Курс ...12.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 24 коп.
УрБК, Москва, 12.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2024 года. Курс ...10.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 10.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2024 года. Курс ...06.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2024 года. Курс ...