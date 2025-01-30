Официальный курс доллара США вырос до 99,94 руб., евро — до 102,49 руб.

УрБК, Москва, 04.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 2 руб. 13 коп., до 99,94 руб., евро — на 36 коп., до 102,49 руб.