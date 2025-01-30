Официальный курс доллара США вырос до 99,94 руб., евро — до 102,49 руб.

УрБК, Москва, 30.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...24.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 99,10 руб., евро — до 103,66 руб.
УрБК, Москва, 24.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2024 года. Курс ...15.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 103,44 руб., евро — до 106,25 руб.
УрБК, Москва, 15.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2024 года. Курс ...22.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 54 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2024 года. Курс ...14.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 4 коп.
УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс ...