Официальный курс доллара США вырос до 102,29 руб., евро снизился до 105,09 руб.

УрБК, Москва, 10.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 61 коп., до 102,29 руб., евро снизился на 1,01 коп., до 105,09 руб.