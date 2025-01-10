Официальный курс доллара США вырос до 102,29 руб., евро снизился до 105,09 руб.

УрБК, Москва, 19.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 декабря 2024 года. Курс ...07.11.2024 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро снизился на 1,18 руб.
УрБК, Москва, 07.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 ноября 2024 года. Курс доллара ...01.08.2024 Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — вырос на 22 коп.
УрБК, Москва, 01.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2024 года. Курс ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...