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Свердловские синоптики повысили класс пожарной опасности в регионе до чрезвычайного

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Свердловские синоптики повысили класс пожарной опасности в регионе до чрезвычайного. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«18-20 сентября в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность и ожидается чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Ранее метеорологи сообщали только о высокой пожарной опасности в регионе.
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