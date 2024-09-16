Свердловские синоптики повысили класс пожарной опасности в регионе до чрезвычайного

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Свердловские синоптики до 20 сентября продлили предупреждение о высокой пожарной ...

В Свердловской области до 20 сентября сохранится высокая пожарная опасность

На Среднем Урале до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. ...