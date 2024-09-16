Свердловские синоптики повысили класс пожарной опасности в регионе до чрезвычайного

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Свердловские синоптики до 20 сентября продлили предупреждение о высокой пожарной ...25.07.2024 На Среднем Урале до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. ...15.07.2024 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. На территории Свердловской области синоптики 15 июля объявили штормовое предупреждение ...17.06.2024 В Свердловской области 17 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 17 июня объявили штормовое предупреждение ...03.06.2024 В Свердловской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 3 июня объявили штормовое предупреждение ...