В Свердловской области до 20 сентября сохранится высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. ...17.06.2024 В Свердловской области 17 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 17 июня объявили штормовое предупреждение ...03.06.2024 В Свердловской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 3 июня объявили штормовое предупреждение ...29.08.2023 В Свердловской области 29 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Свердловской области сегодня ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое ...04.08.2023 В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...