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В Свердловской области до 20 сентября сохранится высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Свердловские синоптики до 20 сентября продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«16-20 сентября в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
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