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Археологи обнаружили новые артефакты древних людей в Шигирском торфянике

УрБК. Екатеринбург. 18.09.2024. Археологическая экспедиция Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружила новые доисторические артефакты на территории Шигирского торфяника. Как сообщает пресс-служба вуза, сотрудники, студенты и выпускники исторического факультета этим летом провели раскопки на территории объекта культурного наследия Шигирский Исток III (Кировградский район Свердловской области). В результате поисковых работ были обнаружены уникальные находки, в том числе — литейные формы для производства бронзового топора-кельта и долота, булава, пест-терочник, скульптура головы птицы, кремневая фигурка (предположительно кабана), орнаментированные изделия. Обнаруженные предметы относятся в бронзовому веку и принадлежали людям, жившим на Урале от 6 до 4 тысяч лет назад.

«Работы осложнялись тем, что летом 2023 года на территории памятника почти до основания срезали и вывезли плодородный грунт, который представлял собой культурный слой мезолита-средневековья. Многие древние артефакты были вдавлены гусеницами бульдозера в землю. Сохранившиеся находки включали, в том числе, свидетельства древнего металлопроизводства, что давало надежду на открытие здесь производственных площадок древних металлургов. Это была вполне очевидная версия, так как памятник находится в центре Калатинской группы меднорудных месторождений. Планируя работы, мы надеялись, что удастся найти остатки каких-то объектов, которые могут дать ценную информацию», — рассказывает профессор кафедры археологии и этнологии УрФУ Ольга Корочкова.

Ожидания специалистов оправдались: показания тахеометра зафиксировали более 2 тыс. точек местонахождений в раскопе площадью 156 кв. м. Артефакты из бронзы представлены вотивным (то есть предназначенным для принесения в жертву богам) топориком, обломками наконечника копья, ножа-кинжала, височной подвеской, длинным стержнем, найдены также слитки и капли меди. Так же была обнаружена могила ранее не встречавшейся в Среднем Зауралье формы и жертвенник эпохи энеолита. На последнем обнаружены ритуальные предметы: череп лося, массивный изогнутый каменный нож, фигурка из льдистого кварца. Сверху располагался развал сосуда, в тулове которого просверлены многочисленные отверстия.

Кировградский район и Шигирский торфяник — средоточие целой серии уникальных археологических комплексов, которые передают феномены и ритмы дописьменной эпохи Среднего Урала. Именно здесь обнаружен Шигирский идол, святилище первых металлургов Шайтанское Озеро II, редкие на Урале погребения энеолита-раннего железного века, собрана коллекция деревянных и костяных артефактов, которые сохранились благодаря консервирующим свойствам торфа.
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