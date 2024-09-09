В Свердловской области с начала года во время работы скончались 102 сотрудника предприятий

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области за 8,5 месяцев 2024 года во время работы скончались 102 сотрудника предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда региона. «За 8 месяцев текущего года и 15 дней сентября на рабочих местах скончались 102 работника от различных заболеваний, из них семь женщин. Только девять работников достигли пенсионного возраста», — говорится в сообщении. Уточняется, что скончались 42 свердловчанина в возрасте 51-60 лет. Это самая крупная возрастная категория, к которой принадлежали погибшие специалисты. Ключевой причиной высокой смертности считаются заболевания сердца. Минздрав России рекомендует организациям вовремя проводить периодические медосмотры своих сотрудников.

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