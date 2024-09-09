УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:42

В Свердловской области с начала года во время работы скончались 102 сотрудника предприятий

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области за 8,5 месяцев 2024 года во время работы скончались 102 сотрудника предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«За 8 месяцев текущего года и 15 дней сентября на рабочих местах скончались 102 работника от различных заболеваний, из них семь женщин. Только девять работников достигли пенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что скончались 42 свердловчанина в возрасте 51-60 лет. Это самая крупная возрастная категория, к которой принадлежали погибшие специалисты. Ключевой причиной высокой смертности считаются заболевания сердца. Минздрав России рекомендует организациям вовремя проводить периодические медосмотры своих сотрудников.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.09.2024 За 8 месяцев 2024 года в Свердловской области от различных заболеваний на рабочих местах скончались 96 сотрудников предприятий

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. За восемь месяцев 2024 года в Свердловской области от различных заболеваний на рабочих ...

25.12.2023 В 2023 году на рабочих местах умерли 156 свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В 2023 году на рабочих местах скончались 156 свердловчан. Из них 42 человека — в ...

11.12.2020 Данные Росстата о смертности от COVID-19 в Свердловской области в шесть раз превысили сведения оперштаба

В Свердловской области в октябре 2020 года скончались 637 человек, у которых была диагностирована коронавирусная ...

11.12.2020 Данные Росстата о смертности от COVID-19 в Свердловской области в шесть раз превысили сведения оперштаба

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. В Свердловской области в октябре 2020 года скончались 637 человек, у которых была ...

02.08.2013 В июле на предприятиях Свердловской области зарегистрировано около 50 несчастных случаев

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2013. За 6 месяцев 2013 года в Свердловской области отмечено незначительное снижение ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (431)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18