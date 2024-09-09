В Свердловской области с начала года во время работы скончались 102 сотрудника предприятий

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. За восемь месяцев 2024 года в Свердловской области от различных заболеваний на рабочих ...25.12.2023 В 2023 году на рабочих местах умерли 156 свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В 2023 году на рабочих местах скончались 156 свердловчан. Из них 42 человека — в ...11.12.2020 Данные Росстата о смертности от COVID-19 в Свердловской области в шесть раз превысили сведения оперштаба
В Свердловской области в октябре 2020 года скончались 637 человек, у которых была диагностирована коронавирусная ...11.12.2020 Данные Росстата о смертности от COVID-19 в Свердловской области в шесть раз превысили сведения оперштаба
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. В Свердловской области в октябре 2020 года скончались 637 человек, у которых была ...02.08.2013 В июле на предприятиях Свердловской области зарегистрировано около 50 несчастных случаев
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2013. За 6 месяцев 2013 года в Свердловской области отмечено незначительное снижение ...