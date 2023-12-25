За 8 месяцев 2024 года в Свердловской области от различных заболеваний на рабочих местах скончались 96 сотрудников предприятий

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. За восемь месяцев 2024 года в Свердловской области от различных заболеваний на рабочих местах скончались 96 сотрудников предприятий. Их них семеро — женщины, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции. По данным ведомства, только девять работников достигли пенсионного возраста. Наибольшее число умерших (58 человек) в возрастной категории от 51 до 60 лет, а основной причиной смерти стали болезни сердца. В связи с этим свердловская Гострудинспекция обращает внимание на необходимость прохождения работниками обязательных медицинских осмотров согласно приказу Минздрава России.

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