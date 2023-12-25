За 8 месяцев 2024 года в Свердловской области от различных заболеваний на рабочих местах скончались 96 сотрудников предприятий

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В 2023 году на рабочих местах скончались 156 свердловчан. Из них 42 человека — в ...11.12.2020 Данные Росстата о смертности от COVID-19 в Свердловской области в шесть раз превысили сведения оперштаба
В Свердловской области в октябре 2020 года скончались 637 человек, у которых была диагностирована коронавирусная ...11.12.2020 Данные Росстата о смертности от COVID-19 в Свердловской области в шесть раз превысили сведения оперштаба
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. В Свердловской области в октябре 2020 года скончались 637 человек, у которых была ...19.02.2015 В Свердловской области в 10 раз выросло число рабочих, находящихся в простое
В Свердловской области с 28 января по 18 февраля число рабочих, находящихся в простое, выросло в 10 раз — с 634 до 6 ...02.08.2013 В июле на предприятиях Свердловской области зарегистрировано около 50 несчастных случаев
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2013. За 6 месяцев 2013 года в Свердловской области отмечено незначительное снижение ...