Мастер-девелопер Академического предлагает отправить письмо Деду Морозу

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу. Активность жителей ...22.11.2024 В Екатеринбурге школьники Академического района присоединились к акции «Письмо маме» в канун общероссийского Дня матери
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. Школьники Академического района Екатеринбурга накануне общероссийского Дня матери ...19.09.2024 В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появился новый арт-объект
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появился новый арт-объект. В ...29.05.2015 В районе Академический пройдет акция в честь Дня защиты детей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. 1 июня в районе Академический состоится общественная акция, посвященная Дню защиты ...14.01.2011 Уральский филиал ОАО «МегаФон» подвел итоги акции «Видеозвонок Деду Морозу»
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2011. Уральский филиал ОАО «МегаФон» подводит итоги акции «Видеозвонок Деду Морозу», которая ...