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Вчера, 16:39

Мастер-девелопер Академического предлагает отправить письмо Деду Морозу

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. С 27 декабря по 17 января в Академическом районе Екатеринбурга пройдет акция «Волшебная почта Академического». Это уникальная возможность для детей отправить Деду Морозу рисунок или написать ему письмо. Организатор акции — мастер-девелопер Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Мастер-девелопер Академического предлагает отправить письмо Деду Морозу
Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«Акция «Волшебная почта Академического» — это не только возможность поделиться своими желаниями с Дедом Морозом, но и отличный способ проявить творчество и фантазию. Дети могут показать свои художественные способности и написать про свои любимые места в районе Академический», — говорится в сообщении застройщика.

В акции могут принять участие дети от 5 до 17 лет. Для них организаторы подготовили специальный почтовый ящик в виде арт-объекта, расположенный в ледовом городке — рядом с домом на ул. Академика Сахарова, 45. Арт-объект «Почта Деда Мороза» выполнен в виде огромных ажурных, светящихся изнутри кристаллов и оснащен почтовым ящиком.

Все письма и рисунки будут собраны и переданы Деду Морозу и его помощникам. Те, чьи работы окажутся лучшими в своих номинациях, получат заслуженные призы.

Номинации акции:

Первая возрастная категория (конкурс рисунков) 5-7 лет: «Новый год в любимом районе»; «Чудеса во дворе».

Вторая возрастная категория 8-10 лет: «Новогодняя сказка Академического»; «Новый год в любимом районе».

Третья возрастная категория 11-14 лет и четвертая возрастная категория 15-17 лет: «Новый год в стихах»; «Новый год — новые идеи».

Все подробности в Положении об акции, размещенном в телеграм-канале «Академический от создателей».
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