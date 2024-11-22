Мастер-девелопер Академического предлагает отправить письмо Деду Морозу

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу. Активность жителей ...

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу

В Екатеринбурге школьники Академического района присоединились к акции «Письмо маме» в канун общероссийского Дня матери

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. Школьники Академического района Екатеринбурга накануне общероссийского Дня матери ...