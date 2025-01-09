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Мастер-девелопер восьмого района Екатеринбурга подвел итоги новогодней акции «Волшебная почта Академического»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Мастер-девелопер восьмого района Екатеринбурга подвел итоги акции «Волшебная почта Академического», которая проходила с 28 декабря по 17 января. На протяжении трех недель маленькие жители территории отправляли письма и рисунки Деду Морозу, где рассказывали о своих мечтах и фантазиях, а также о любви к родному району, сообщает пресс-служба организатора акции АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Мастер-девелопер восьмого района Екатеринбурга подвел итоги новогодней акции «Волшебная почта Академического»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Накануне победители акции встретились с Дедом Морозом, чтобы лично получить свои долгожданные подарки. Так, малышам подарили детский фотоаппарат, термопринтер, набор для экспериментов, беспроводные наушники.

Напомним, в этом году участники соревновались в четырех возрастных категориях и шести номинациях. Самые младшие рисовали на тему «Чудеса во дворе», а подростки удивляли жюри оригинальными стихами и новогодними идеями для района.

Организатор проекта АО СЗ «РСГ-Академическое» выражает благодарность всем участникам акции за творчество и искренность, а также жителям Академического района, поддерживавшим это событие. Акция «Волшебная почта Академического» продолжится в следующем году.
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