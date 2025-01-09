Мастер-девелопер восьмого района Екатеринбурга подвел итоги новогодней акции «Волшебная почта Академического»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Новогоднюю мечту юного участника «Елки желаний» исполнил генеральный директор ведущего ...24.12.2024 Мастер-девелопер Академического предлагает отправить письмо Деду Морозу
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. С 27 декабря по 17 января в Академическом районе Екатеринбурга пройдет акция «Волшебная ...22.11.2024 В Екатеринбурге школьники Академического района присоединились к акции «Письмо маме» в канун общероссийского Дня матери
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. Школьники Академического района Екатеринбурга накануне общероссийского Дня матери ...20.01.2022 Новым главой депутатской группы по развитию Академического района Екатеринбурга стал Михаил Матвеев
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Михаила Матвеева избрали новым главой депутатской группы по развитию Академического ...19.12.2019 Комитет Заксобрания одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого района Екатеринбурга — Академического
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сегодня, 19 декабря 2019 года, профильный комитет Заксобрания Свердловской области ...