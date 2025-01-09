Мастер-девелопер восьмого района Екатеринбурга подвел итоги новогодней акции «Волшебная почта Академического»

Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»

Мастер-девелопер Академического предлагает отправить письмо Деду Морозу

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. С 27 декабря по 17 января в Академическом районе Екатеринбурга пройдет акция «Волшебная ...