ММК проведет реставрацию монумента Ленину в Магнитогорске

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 18.09.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в конце августа начал реставрацию монумента Ленину в Магнитогорске, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.Памятник установлен на Комсомольской площади около главной проходной комбината и здания заводоуправления.Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. Изначально, с 1938 года, на его месте был памятник И. В. Сталину, который в 1961 году убрали и после заменили на памятник В. И. Ленину. Нынешний памятник был установлен в 1981 году. Реконструкция была вызвана перестройкой главной проходной комбината. Стоявший до этого памятник Ленину терялся на фоне новой проходной. Так как памятник нужно было отлить в короткие сроки, решили сделать отливку в цехах ММК. Для отливки памятник был поделен на 154 фрагмента, по которым отлито 154 отдельных бронзовых блока. Из них сварили три крупных фрагмента. Собранный монумент — полый изнутри — был усилен металлоконструкциями и установлен на постамент. Как сообщили в региональном Госкомитете охраны объектов культурного наследия, он стал крупнейшим монументом В. И. Ленину в Челябинской области.По словам Константина Силина, ведущего инженера административного отдела управления делами и социальным развитием ПАО «ММК», по результатам технического обследования памятника были выявлены дефекты и принято решение о необходимости реставрационных работ.«В состав работ по реставрации входят такие мероприятия, как усиление металлоконструкций внутри памятника, ремонт бетонного основания, проварка швов бронзовых элементов, их дальнейшее патинирование и устройство гранитного покрытия на стереобате», — рассказал К. Силин.Масштаб предстоящих работ внушительный. Заметной реставрации подвергнется трехступенчатый цоколь монумента, часть конструкций, удерживающих памятник изнутри, будет просто укреплена, другую часть придётся полностью менять. Немало хлопот предстоит и с зачисткой старых бронзовых швов, их дальнейшей проваркой и повторным нанесением патины. Завершить реставрационные работы планируется уже в ноябре текущего года.