Президент РФ Владимир Путин подписал издал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 26.08.2024. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников победил в номинации «Меценат ...15.11.2022 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников получил звание Героя Труда
УрБК, Магнитогорск, 15.11.2022. Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор ...15.11.2018 Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден орденом Александра Невского
УрБК, Магнитогорск, 15.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден орденом Александра ...07.05.2018 Подписан указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания ...23.11.2011 В 2012 году в Туле отметят 300-летие начала государственного оружейного производства
По информации РИА Новости, глава РФ Дмитрий Медведев подписал указ о праздновании в 2012 году 300-летия начала ...