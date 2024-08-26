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Президент РФ Владимир Путин подписал издал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 17.09.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал издал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска, сообщает пресс-служба ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).

«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания Магнитогорска Челябинской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания Магнитогорска», — говорится в тексте указа.

Отметим, что Магнитогорск является вторым по величине городом в Челябинской области. Его населяет более 400 тыс. человек. В окрестностях находится Магнитогорский металлургический комбинат, который является одним из крупнейших металлургических предприятий в мире. Сам город основали в 1929 году, когда к основанию горы Магнитной приехал поезд с рабочими.

В городе строят новое жилье, восстанавливают дороги, проводят благоустройство городской инфраструктуры. Ключевым проектом для города является курорт «Притяжение». Его основным инвестором является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
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