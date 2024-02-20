ЦБ отмечает рост ценовых ожиданий российских компаний в сентябре

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Индикатор бизнес-климата Банка России вырос до 6,2 пункта

Индикатор бизнес-климата Банка России в октябре 2023 года вырос до 6,2 пункта (в сентябре — 6,0 пункта) за счет ...

Индикатор бизнес-климата Банка России вырос до 6,2 пункта

УрБК, Москва, 20.10.2023. Индикатор бизнес-климата Банка России в октябре 2023 года вырос до 6,2 пункта (в сентябре — ...

Годовая инфляция в УрФО в сентябре составила 3,7%

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2019 года составила 3,7% против 3,8% в августе, ...

Годовая инфляция в УрФО в сентябре составила 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2019 года составила ...