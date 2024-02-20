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ЦБ отмечает рост ценовых ожиданий российских компаний в сентябре

УрБК, Москва, 17.09.2024. Центробанк (ЦБ) в сентябре зафиксировал рост ценовых ожиданий компаний по сравнению с августом. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на аналитический материал Банка России.

«Ценовые ожидания бизнеса в целом в сентябре вновь несколько увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Их уровень оставался повышенным и значительно превосходил значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели», — сказано в документе.

При этом ценовые ожидания снизились у предприятий, которые добывают полезные ископаемые, занимаются электроэнергетикой, водоснабжением, а также у организаций, работающих в сфере услуг.
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