«МегаФон»: Свердловчане стали тратить на 30% больше средств на страхование и настройку новых смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб. Об ...26.07.2024 Samsung и Apple удерживают лидерство на вторичном рынке смартфонов в РФ
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. Среди бывших в употреблении смартфонов у россиян наибольшей популярностью пользуются ...12.07.2024 В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota продажи кнопочных телефонов Fontel выросли с января почти в три раза
УрБК, Москва, 12.07.2024. В январе-июне 2024 года спрос на товары, представленные в объединенной розничной сети ...10.04.2024 «МегаФон» зафиксировал двукратный рост интереса к восстановленным смартфонам в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге в I квартале 2024 года увеличился интерес к восстановленной технике. Он ...14.02.2024 «МегаФон»: Свердловчане в качестве подарков на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Свердловчане в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты и ...