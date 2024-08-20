«МегаФон»: Свердловчане стали тратить на 30% больше средств на страхование и настройку новых смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб. Об ...

«МегаФон»: Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. Среди бывших в употреблении смартфонов у россиян наибольшей популярностью пользуются ...

Samsung и Apple удерживают лидерство на вторичном рынке смартфонов в РФ

В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota продажи кнопочных телефонов Fontel выросли с января почти в три раза

УрБК, Москва, 12.07.2024. В январе-июне 2024 года спрос на товары, представленные в объединенной розничной сети ...