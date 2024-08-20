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«МегаФон»: Свердловчане стали тратить на 30% больше средств на страхование и настройку новых смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Свердловчане стали чаще заказывать страховку и настройку новых смартфонов. К таким выводам пришли аналитики, на основе данных продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota в январе-августе 2024 года, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Так, услугу по настройке оборудования клиенты стали заказывать чаще на 36%. На страхование новых гаджетов покупатели теперь тратят на 31% больше средств. Услуга включает страхование от механических повреждений, внутренних поломок, кражи, а также дополнительный год сервисного обслуживания после истечения срока заводской гарантии.

«Мы всегда готовы поддержать стремление покупателя «прокачать» или защитить свой смартфон — как физически, так и виртуально. В частности, рост спроса на услуги по настройке оборудования можно объяснить регулярными запросами на установку антивирусов, с которой помогают продавцы нашей розничной сети — сейчас это особенно актуально в связи с обилием мошенничества в интернете», — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

В целом за первые восемь месяцев текущего года с каждым новым смартфоном покупатели приобретали в среднем 1,5 дополнительных товара или услуги. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года этот показатель вырос на 7 %.
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