«МегаФон»: Свердловчане стали чаще чистить смартфоны от загрязнений

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Свердловчане стали чаще покупать нестандартные смартфоны. Так, продажи гибких гаджетов ...17.09.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали тратить на 30% больше средств на страхование и настройку новых смартфонов
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Свердловчане стали чаще заказывать страховку и настройку новых смартфонов. К таким ...20.08.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб. Об ...08.08.2024 В Свердловской области в январе-июне 2004 года спрос на смартфоны в золотом цвете вырос в 2,3 раза
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. Свердловская область заняла пятое место среди субъектов РФ по покупкам смартфонов в ...28.12.2021 «МегаФон» начал продавать смартфоны по подписке
УрБК, Москва, 28.12.2021. «МегаФон» открыл для своих клиентов возможность пользоваться смартфонами по подписке. Новая ...