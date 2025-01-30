«МегаФон»: Свердловчане стали чаще чистить смартфоны от загрязнений

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Свердловчане стали чаще обращаться за услугами по чистке смартфонов, поскольку реже меняют свои устройства. Сервис по уходу за гаджетами от объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota оказался весьма популярным, сообщила пресс-служба оператора связи.Ранее «МегаФон» предложил жителям Свердловской области, Москвы и Санкт-Петербурга услугу по профессиональной чистке смартфонов и других устройств. Она предусматривает полное устранение загрязнений с поверхности гаджета, из динамиков, разъемов и других труднодоступных мест, а также антибактериальную обработку, включая воздействие ультрафиолетом.Пилотный проект продемонстрировал высокий интерес к услуге, особенно заметный в Свердловской области. За период с сентября по декабрь 2024 года число обращений за чисткой гаджетов в РФ увеличилось в среднем на 63% на каждую точку продаж. Основной причиной роста популярности стала тенденция к увеличению срока использования смартфонов, который в среднем достиг пяти лет. Учитывая востребованность услуги, оператор планирует распространить ее на всей территории страны.