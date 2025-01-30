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«МегаФон»: Свердловчане стали чаще чистить смартфоны от загрязнений

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Свердловчане стали чаще обращаться за услугами по чистке смартфонов, поскольку реже меняют свои устройства. Сервис по уходу за гаджетами от объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota оказался весьма популярным, сообщила пресс-служба оператора связи.

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще чистить смартфоны от загрязнений
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

Ранее «МегаФон» предложил жителям Свердловской области, Москвы и Санкт-Петербурга услугу по профессиональной чистке смартфонов и других устройств. Она предусматривает полное устранение загрязнений с поверхности гаджета, из динамиков, разъемов и других труднодоступных мест, а также антибактериальную обработку, включая воздействие ультрафиолетом.

Пилотный проект продемонстрировал высокий интерес к услуге, особенно заметный в Свердловской области. За период с сентября по декабрь 2024 года число обращений за чисткой гаджетов в РФ увеличилось в среднем на 63% на каждую точку продаж. Основной причиной роста популярности стала тенденция к увеличению срока использования смартфонов, который в среднем достиг пяти лет. Учитывая востребованность услуги, оператор планирует распространить ее на всей территории страны.
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