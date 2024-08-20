«МегаФон»: Свердловчане стали чаще покупать нестандартные смартфоны

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб. Об ...26.07.2024 Samsung и Apple удерживают лидерство на вторичном рынке смартфонов в РФ
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. Среди бывших в употреблении смартфонов у россиян наибольшей популярностью пользуются ...14.02.2024 «МегаФон»: Свердловчане в качестве подарков на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Свердловчане в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты и ...26.12.2023 «МегаФон»: В Свердловской области китайские бренды смартфонов стали самыми популярными по итогам 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловской области по итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали наиболее ...11.12.2023 «МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году
УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на ...