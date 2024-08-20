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«МегаФон»: Свердловчане стали чаще покупать нестандартные смартфоны

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Свердловчане стали чаще покупать нестандартные смартфоны. Так, продажи гибких гаджетов за год выросли в 2,3 раза как в количественном, так и в денежном выражении. А число реализованных устройств с искусственным интеллектом увеличилось в 1,5 раза (или на 50%). Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон», ссылаясь на статистику продаж объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Также отмечается, что доля гибких смартфонов увеличилась в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом. А на гаджеты с ИИ свердловчане потратили на 21% больше, чем в 2023 году.

«Мы наблюдаем за изменением ландшафта рынка смартфонов. Производители мобильных устройств в последние годы постоянно улучшали существующие характеристики своих моделей, предлагая клиентам самые передовые камеры, аккумуляторы, корпусы и так далее. И сегодня потребитель ищет не столько нового гаджета с большей производительностью и лучшей камерой, сколько новых, нестандартных функций и конфигураций. Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности», — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

Отметим, что по количеству проданных смартфонов лидируют бренды из Китая. Доля Xiaomi в продажах составила 24%, Realme — 21% и Tecno — 13%. Первое место в денежном выражении занимает Apple. Его доля составляет 24%. За ним следуют Xiaomi и Samsung с долями по 15%.
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