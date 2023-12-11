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Эксперты МегаФона назвали модели смартфонов с наиболее стабильным интернет-соединением

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Эксперты компании «МегаФон» заявили, что на стабильность интернет-соединения влияет не только уровень покрытия сотовой сетью, но и марка смартфона пользователя. Специалисты провели исследование и выявили наиболее надежные модели гаджетов, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

«На фактический пользовательский опыт по качеству связи влияет не только работа мобильной сети и сервисов, но и качество самого смартфона. Поэтому, чтобы абонент был доволен связью, мы, помимо работы над улучшением сети, проводим аналитику разных моделей смартфонов, тестируем «трубки» в лаборатории. Если гаджет показывает неудовлетворительный результат, специалисты оператора совместно с командой вендора ищут решение проблемы. Затем производитель выпускает обновление ПО для устройства либо же корректировка происходит на сети МегаФона. Эта работа позволяет повысить качество связи, а также максимальную скорость интернета на проблемном гаджете. Бывает, что конкретная модель устарела и уже не имеет технической поддержки от вендора, в таком случае мы рекомендуем абоненту обновить свой смартфон для наилучшего пользовательского опыта», — отмечает директор по воспринимаемому качеству МегаФона Станислав Шилов.

На основе своих исследований наиболее надежными эксперты назвали модели смартфонов от Huawei, Samsung и Xiaomi. Специалисты также отмечают, что на качество связи влияет правильная настройка смартфона.

Ранее МегаФон заявил, что пользователи при покупке смартфонов в розничных магазинах сети все чаще заказывают дополнительные платные услуги по настройке гаджетов.
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