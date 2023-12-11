Эксперты МегаФона назвали модели смартфонов с наиболее стабильным интернет-соединением

Материалы по теме

«МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году

УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на ...

Смартфоны iPhone 5S и 5C получили поддержку сети LTE ОАО «МегаФон»

УрБК, Москва, 27.01.2014. Смартфоны iPhone 5S и 5C получили поддержку сети 4G/LTE ОАО «МегаФон», сообщает пресс-служба ...

Более 40 моделей смартфонов и планшетов уже работают в сети 4G от ОАО «МегаФон»

УрБК, Москва, 11.12.2013. По результатам ноября количество моделей смартфонов с поддержкой 4G от «МегаФона» на ...

«МегаФон» и Samsung Electronics с 20 декабря 2012 года запускают в продажу смартфон Samsung GALAXY S III LTE

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2012. ОАО «МегаФон» и компания Samsung Electronics, глобальный лидер в области мобильных ...

ОАО «МегаФон» и Samsung объявили о начале акции «Четыре бонуса к смартфонам Samsung»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2011. В преддверии новогодних праздников универсальный оператор связи «МегаФон» и компания ...