Специалисты «МегаФона» завершили тестирование российского планшета KVADRA_T

Фото предоставлено компанией YADRO

УрБК, Москва, 22.03.2024. Специалисты лаборатории «МегаФона» по исследованию устройств закончили тестирование планшета KVADRA_T на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях. Разработанный компанией YADRO планшет успешно прошел шесть этапов испытаний и две сессии верификации.Как сообщает пресс-служба оператора связи, планшет KVADRA_T, произведенный на крупнейшем в РФ заводе полного цикла Ядро Фаб Дубна, был протестирован по обширной программе, состоящей из 250 тест-кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G.«В ходе испытаний был протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки «чипсет-антенна», тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования. Планшет KVADRA_T подтвердил надежность и эффективное функционирование всех технических компонентов системы, обеспечивающих бесперебойную связь», — говорится в сообщении.Отмечается, что планшет работает под управлением собственной мобильной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы kvadraOS позволяют взаимодействовать с современными сетями связи и отвечать запросам пользователей, которые ожидают высокого качества связи и скорости передачи данных от устройства.По словам руководителя Санкт-Петербургского Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александра Джаконии, лаборатория компании исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi-Fi.«Мы рады, что отечественные производители тестируют у нас свои устройства. Это отличная иллюстрация взаимовыгодного сотрудничества: партнер получает качественное проверенное оборудование и счастливых покупателей, мы — такое же устройство в своей сети и довольных абонентов», — считает он.Как отмечает генеральный директор KVADRA Дмитрий Черкасов, технологии KVADRA — это сервисы и устройства, которые бесшовно интегрируются в жизнь человека, упрощая повседневные задачи.«При разработке KVADRA_T мы стремились создать устройство, с которым всегда можно оставаться на связи дома, на работе и в путешествиях. Для этого мы интегрировали в планшет модуль связи с поддержкой 4G и сейчас разрабатываем сервис, который поможет быстро и легко находить подключенные устройства KVADRA в случае их утери. Мы высоко ценим профессионализм экспертов МегаФона и благодарны им за возможность протестировать планшет в условиях, максимально приближенных к реальным. Нам удалось подтвердить эффективность устройства во всех сценариях использования. Это также важный этап в развитии нашей мобильной ОС, который демонстрирует возможности и зрелость системы», — отмечает он.В пресс-службе компании добавляют, что центр по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона» проводит диагностику устройств на тестовой мобильной сети с использованием всех имеющихся на сегодня технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Лаборатория располагается в помещениях, защищенных от внешнего электромагнитного воздействия, и обладает всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет. Созданные условия позволяют настроить предоставляемое разработчиками оборудование, а также проверить поддержку абонентским устройством различных сервисов на сети оператора.