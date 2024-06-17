В Свердловской области внутренние затраты на научные исследования и разработки организаций в 2023 году составили более 40 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области оборот малых предприятий в январе-марте 2024 года составил 340 ...09.01.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 10 трлн ...13.11.2018 Среднемесячная зарплата работников организаций Свердловской области за год выросла на 9,4%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Свердловской области среднемесячная зарплата работников организаций по фактическому ...27.01.2017 Правительство РФ сократит расходы на научно-технический комплекс на 25 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.01.2017. Правительство РФ сократит расходы на программу развития научно-технологического комплекса на ...29.05.2015 В 2014 году оборот предприятий малого бизнеса Свердловской области снизился на 6%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. В 2014 году оборот предприятий малого бизнеса Свердловской области составил 973,5 млрд ...