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В Свердловской области внутренние затраты на научные исследования и разработки организаций в 2023 году составили более 40 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области внутренние затраты на научные исследования и разработки организаций в 2023 году составили 40 млрд 398,5 млн руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Уточняется, что 492,2 млн руб., или 1,2% от вышеуказанной суммы, пришлось на внутренние затраты малых предприятий (без учета микропредприятий). Доля собственных средств во внутренних затратах на научные исследования и разработки в организациях (без учета малых предприятий) составила 17,2%, в малых предприятиях (без учета микропредприятий) — 87,1%.

Согласно данным ведомства, в регионе в 2023 году научные исследования и разработки осуществляла 151 организация, в том числе 18 малых предприятий (без учета микропредприятий).
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