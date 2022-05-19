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Роспотребнадзор предотвратил ущерб от инфекционных болезней на сумму 866 млрд рублей за 2023 год

УрБК, Москва, 17.09.2024. За 2023 год Роспотребнадзор предотвратил ущерб от инфекционных болезней на сумму 865,9 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу надзорного ведомства Анну Попову.

«Если брать прошлый год, мы осмотрели, что мы дали стране, как мы реализуем свои задачи, и оказалось, что предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа инфекционных заболеваний в результате мер, которые принимались, составил 865,9 млрд руб.», — рассказала А. Попова.

По ее словам, предотвращенный ущерб от неинфекционных болезней составил 213,3 млрд руб.
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