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В Екатеринбурге летом 2024 года в рамках нацпроекта БКД отремонтировали дороги к спортивным сооружениям

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) отремонтировали дороги, ведущие к спортивным объектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в нормативное состояние приведен участок улицы Зенитчиков, от улицы Братской до Палисадной, где расположен популярный в данном районе спортивный клуб. Протяженность отремонтированных тротуаров и автополотна составила 500 м. На улице 8 Марта, рядом с ледовой ареной и спортивным комплексом «Юность», обновлено 400 м дорожного полотна. На улице Крауля, на отрезке от улицы Токарей до улицы Викулова, ведущем к «Екатеринбург Арене», привели в нормативное состояние 1 км дороги.

На всех объектах подрядные организации привели в порядок проезжую часть и тротуары, выправили либо заменили бордюрный камень, а также произвели замену люков колодцев.

Напомним, что в рамках нацпроекта БКД в 2024 году в Екатеринбурге был запланирован ремонт 13 участков автодорог общей площадью 278,4 тыс. кв. м. и протяженностью 14,5 км.

Стоит добавить, что в Екатеринбурге в рамках ремонта дорог в этом году специалисты применяют новые технологии. Так, для повышения качества покрытий проезжих частей и увеличения срока их эксплуатации подрядные организации укладывают верхний слой из щебеночно-мастичных смесей с полимерно-битумным вяжущим покрытием, а также продолжают использовать перегружатели асфальтобетонной смеси. Стоит особо подчеркнуть, что большинство материалов для ремонта дорог производят предприятия Екатеринбурга и Свердловской области.
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