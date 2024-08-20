В Екатеринбурге летом 2024 года в рамках нацпроекта БКД отремонтировали дороги к спортивным сооружениям

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УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...

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УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным ...