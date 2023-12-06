Роспотребнадзор разработал новые правила для дезинфекции общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...25.11.2020 Роспотребнадзор составит новые правила для работы отраслей экономики в условиях пандемии
УрБК, Москва, 25.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить ...28.07.2020 В общественном транспорте Екатеринбурга приняты меры по соблюдению масочного режима
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2020. ЕМУП «Гортранс» провело серию мероприятий по противодействию распространению COVID-19 ...27.09.2019 В России изменят санитарные правила для точек общественного питания
УрБК, Москва, 27.09.2019. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила ...02.04.2019 Роспотребнадзор разработал новый СанПиН для предприятий общественного питания
УрБК, Москва, 02.04.2019. Рабочая группа, состоящая из специалистов Роспотребнадзора и представителей предприятий ...