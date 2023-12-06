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Роспотребнадзор разработал новые правила для дезинфекции общественного транспорта

УрБК, Москва, 12.09.2024. Роспотребнадзор внес поправки в действующие санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся дезинфекции общественного транспорта. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

Санитарные врачи объясняют создание поправок необходимостью регулировать климат внутри автобусов, трамваев и прочего городского транспорта. В новых требованиях указаны температурный режим, количество уборок, нормы шума и другие параметры. Проект изменений проходит антикоррупционную проверку.

Согласно новым правилам, температура внутри автобуса летом не должна превышать 25 градусов, а зимой — опускаться ниже 14 градусов. Также эпидемиологи установили новые показатели влажности — от 15% до 60% в осенне-зимний период, а весной и летом 30-60%.
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