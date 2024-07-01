ЕВРАЗ и РЖД начали тестировать технологию контрейлерных перевозок

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. За последние три года ЕВРАЗ ЗСМК вложил 200 млн руб. в приобретение новой техники для ...25.01.2023 Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные ...13.01.2021 ЕВРАЗ ЗСМК отправил около 76 тыс. тонн рельсов в Монголию
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. ЕВРАЗ ЗСМК в 2020 году отправил около 76 тыс. т рельсов в Монголию. Об этом сообщает ...02.03.2020 Литейный цех ЕВРАЗ ЗСМК с момента запуска произвел 4 млн тонн продукции
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2020. В литейном цехе ЕВРАЗ ЗСМК произвели 4-миллионную тонну литья, сообщает региональный ...22.08.2019 На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство новой продукции — непрерывнолитой заготовки сечением ...