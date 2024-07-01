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ЕВРАЗ и РЖД начали тестировать технологию контрейлерных перевозок

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. ЕВРАЗ и РЖД начали тестировать технологию контрейлерных перевозок. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ ЗСМК отправил три полуприцепа с метизной продукцией в Москву, используя контрейлерные перевозки. Испытание новой технологии началось на станции Новокузнецк-Северный. Из этой точки автотягачи привезли полуприцепы на станцию Новосибирск-Восточный. Позже их переложили на контрейлерные платформы и отправили до станции Силикатная (Московская дорога) на скором контейнерном поезде. После этого их снова погрузили на автотягачи и отправили в конечный пункт.

«Движение поезда осуществляется по расписанию с фиксированным временем отправления и прибытия. Использование контрейлерных перевозок позволит осуществлять доставку продукции клиентам более ритмично и прогнозируемо по срокам и укрепит деловую репутацию ЕВРАЗа как надежного поставщика», — считает директор по логистике дивизиона «Продажи и развитие бизнеса» ЕВРАЗ ТК Артем Семичев.

Он отметил, что технология работает эффективно, когда все участники логистической цепочки действуют синхронно. Ранее компания отправляла свои изделия железнодорожным транспортом либо на автомобилях. Сейчас начали использовать гибридный вариант (совмещение транспортировки по железной дороге с автотранспортом). К тестированию новой технологии транспортировки грузов ЕВРАЗ ЗСМК готовился полгода.

Специалисты выделили преимущества контрейлерных перевозок — уменьшение нагрузки на автодороги, быстрая транспортировка продукции, надежность, экологичность, снижение амортизации автомобилей и экономия топлива.
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