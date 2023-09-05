Синоптики предупредили свердловчан о первых ночных заморозках

Материалы по теме

На Урале 6 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области ночью и утром 6 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщается ...

На Среднем Урале 26 августа ожидаются минусовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области 26 августа ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на ...

В Свердловской области 19 и 20 июня ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области ночью в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщается на ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области ночью 11-13 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте ...