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Сегодня, 10:04

Синоптики предупредили свердловчан о первых ночных заморозках

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. На территории Свердловской области в ночь с 12 на 13 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Ночью 13 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее метеорологи сообщили, что до конца текущей недели на Среднем Урале ожидается высокая пожарная опасность.
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