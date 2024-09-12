УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:01

Синоптики предупредили свердловчан о заморозках до 5 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Синоптики предупредили жителей Свердловской области о заморозках в ночь на вторник. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Ночью 16-17 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до 5 градусов ниже нуля», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.09.2024 Синоптики предупредили свердловчан о первых ночных заморозках

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. На территории Свердловской области в ночь с 12 на 13 сентября ожидаются заморозки. Об ...

29.05.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области в ближайшие три ночи ожидаются заморозки до 5 градусов ниже ...

27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...

28.03.2024 В Свердловской области до конца недели в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области до конца недели температура ночью будет опускаться до 15 ...

19.06.2023 В Свердловской области 19 и 20 июня ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (365)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18