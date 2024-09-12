Синоптики предупредили свердловчан о заморозках до 5 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. На территории Свердловской области в ночь с 12 на 13 сентября ожидаются заморозки. Об ...29.05.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области в ближайшие три ночи ожидаются заморозки до 5 градусов ниже ...27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...28.03.2024 В Свердловской области до конца недели в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области до конца недели температура ночью будет опускаться до 15 ...19.06.2023 В Свердловской области 19 и 20 июня ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...