На Урале 6 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области 26 августа ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на ...10.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области ночью 11-13 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте ...05.09.2022 На Среднем Урале 5-7 сентября ожидаются заморозки
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области с 5 по 7 сентября прогнозируются заморозки. Об этом ...17.09.2018 В Свердловской области 17 сентября ожидаются заморозки
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Утром 17 сентября в отдельных районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей ...12.09.2018 В Свердловской области 12 и 13 сентября ожидаются заморозки
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. В Свердловской области 12 и 13 сентября 2018 года ожидаются заморозки. «Ночью и утром ...