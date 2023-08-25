На Урале 6 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области ночью и утром 6 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



«Ночью и утром 6 сентября в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей, 6-7 сентября в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°», — говорится в сообщении.