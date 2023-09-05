На Среднем Урале ночью и утром 16 сентября ожидаются заморозки

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УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области ночью и утром 6 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщается ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...

На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области ночью 11-13 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...