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На Среднем Урале ночью и утром 16 сентября ожидаются заморозки

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Свердловской области в ночное и утреннее время 16 сентября прогнозируются заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«Ночью и утром 16 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°», — говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно прогнозу синоптиков, днем в ближайшие дни температура воздуха в регионе будет подниматься до +23 градусов.
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